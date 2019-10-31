31.10.2019 21:16

24 daireyi 50 kişiye satıp ortadan kayboldu

Yaklaşık 2.5 milyon TL dolandırılan mağdurlar 10 yıldır çözüm bekliyor

Hayalleri için yatırım yaptıkları bina mezbelelik oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Y.D. isimli müteahhit 10 yıl önce 24 daireyi 50 kişiye satıp yaklaşık 2.5 milyon TL ile ortadan kayboldu. Tamamlanma aşamasında durdurulan inşaatın uyuşturucuların mekanı haline geldiğini söyleyen mağdurlar 10 yıldır çözüm bekliyor.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı 2 blok halinde site inşaatına başlayan müteahhit Y.D., 24 dairenin inşaat aşamasında satışını gerçekleştirdi. Kısa sürede satılan dairelerin inşaatı tamamlanma aşamasındayken durduruldu. Y.D.'den daire alan vatandaşlar müteahhiti ısrarlı aramaları sonucu kendisine ulaşamadı. Konuyu araştıran vatandaşlar 24 dairenin, 50 kişiye satıldığını ve elde edilen 2.5 milyon TL ile Y.D.'nin ortadan kaybolduğunu iddia etti. 10 yıldır inşaatı tamamlanmayan site yıllar içerisinde harabeye dönerken, uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi.

"2.5 milyon TL toplayıp kaçmış"

Dairelerden satın aldığını söyleyen Cüneyt Güngör, "2009 yılında buranın yapımı başlandı. Buradan insanlar daire aldı. 24 daire yapılmış. Biz bu daireyi aldıktan sonra meğerse bu daireler 50 kişiye satılmış. 50 kişiye satıldığını öğrenince herkes ayaklandı. Ama baktık ki müteahhit yerinde yok. Müteahhit yaklaşık 2.5 milyon TL para almış ve kaçmış. Şuanda burası tinercilerin, balicilerin yuvası olmuş. Herkes alacağına mutabıktır. Biran önce bu işi gelip çözmesi lazım" dedi.

"Bir an önce bitirilip teslim edilmesini istiyoruz"

Parayı peşin olarak ödeyip daire aldığını söyleyen Ferhat Aydın ise, "2009 senesinde buradan dubleks bir daire aldık. Parasını da peşin olarak verdik. Yaşar beyle son zamanlarda bir trafiğimiz oldu ama bir uyuşmazlık var. Gelsin, herkes alacağına mutabık. Mal sahibi de zaten refakat ediyor. Darıca Belediyesi'de zaten bir kaç kere ceza kesmiş. Onlarda bu konuda bize yardımcı olurlarsa bu binanın bir an önce bitip herkese teslim edilmesini istiyoruz. Binanın hali ortada, baliciler, tinercilerin yuvası oldu. Zaten hepsi yıkıldı" şeklinde konuştu.

"Bir daireyi birçok kişiye satmış"

Mahallede yaşayan Selahattin Öztürk yaptığı açıklamada, "Biz bu mahallede yaşıyoruz. 10 yıldır bu binalarda uyuşturucu bağımlıları kullanıyor. Biz bundan dolayı rahatsız oluyoruz. Bu insanlar alacakları için çırpınıyor ama ne derece olduğunu bilmiyorum. Bir daireyi birden fazla kişiye satmış. Bu konunun çözülmesi mahalle için de yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA