"24. Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali"ne doğru

Şair ve yazar Rıfat Ilgaz'ın anısına bu yıl 24.'sü düzenlenen "Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali", 11-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çınar Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Cide'de yapılan festivalde, usta yazar vefatının 26. yıl dönümünde anılacak. Ilgaz'ın ailesinin ve sevenlerinin katılacağı festivalde, eserleri ve yaşadığı anıları ele alınacak.

Festival etkinliklerinde, halk oyunları gösterisi, çocuk oyunları şenliği, drama gösterisi, güzellik ve tasarım yarışması, Cide şivesi konuşma yarışması, mani atışması yarışması, taş boyama ve tasarım sergisi, atölye çalışmalarının yanı sıra tiyatro gösterileri, konserler ve sergi açılışları katılımcılarla buluşacak.

Festival kapsamında ayrıca "Hababam Sınıfı" romanıyla tanınan Ilgaz'ın eserlerinin ele alınacağı bir panel de düzenlenecek. Panelde Ali Nazlı, Sudi Kocaimamoğlu, Sıtkı Kesedar, ve Metin Gürsoy konuşmacı olarak yer alacak.

Kastamonu Sanatçılar Derneği'nin açılışının da yapılacağı festivalde, Rıfat Ilgaz konulu şiir yarışması ile Cide konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: AA