24. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali başladı

31.10.2019 11:16

NEW ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde, 24. Türk Kültür ve Sanat Festivali, Boston Belediyesi, Eyalet Valiliği temsilcileri ve çok sayıda kişinin katılımıyla başladı.

Türk Cumhuriyet Günü kapsamında, Boston'da 2000'den, Massachussets'de ise 2001'den bu yana aralıksız düzenlenen 24. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivalinde göndere Türk bayrağı çekildi.

Festival Kurucu Direktörü ve New England Türk Amerikan Kültür Derneği Başkanı Erkut Gömülü, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğe geleneksel bayrak töreniyle başlatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen'in yanı sıra Boston Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Boston Meclisi temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda, ABD Türk toplumu üyelerinin Cumhuriyet Bayramını ve festivalin açılışını kutladı.

Boston Belediyesinde Türk müziği ve Türk mutfağından örneklerin sunulduğu festivalin açılış resepsiyonu da yoğun ilgi gördü. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 29 Ekim-15 Aralık arasında gerçekleştirilecek.

"Anadolu'nun Renkleri" temalı festivalde, sergiler, film gösterimleri, konserler ve Türk mutfağının tanıtımı için çeşitli programlar yapılacak.

Festival kapsamındaki etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye "http://www.BostonTurkishFestival.org" adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: AA