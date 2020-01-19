24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
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24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Konya'da 24 ayrı bilişim suçundan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen hükümlü gözaltına alındı.

19.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:44
24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

'da 24 ayrı bilişim suçundan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen hükümlü gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta kredi kartı bilgilerinin internetten kopyalanarak dolandırıldığını belirten kişinin ihbarı üzerine, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheli A.Ç'yi gözaltına alındı.

A.Ç'nin 24 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
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