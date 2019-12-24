: 24 Aralık Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

24.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:59

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Sultangazi, Başakşehir ve Silivri ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte 24 Aralık Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

234 ARALIK SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Başakşehir

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-24 08:47:43.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Sultangazi

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Habipler Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-24 08:41:24.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Silivri

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-22 18:21:22.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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