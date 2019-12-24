24 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

24.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:31

Okan Buruk: Üç kulvarda da hedefimiz var

"2'nci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz"

"UEFA'da hedefimiz turu geçmek"

Afyon Belediyesporlu basketbolcu Gregor Hrovat: Türkiye ligi mücadelesi yüksek ve sert bir lig "Lige hazır başlayamamak bize maçlar kaybettirdi""Hedefimize ulaşmak istiyoruz"

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: 2019'da ilkleri başardık"Dünya arenasında artık iddialı bir Türkiye var""Gençlerin devamlılığı için U21'i kuruyoruz" "Türkiye geneli 80 tesis aktif durumda""2024 ve 2028'de olimpiyat madalyası kaçınılmaz"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: 2019 yılında atletizm tavan yaptı "Çocuk Atletizmi yılın önemli projesiydi" "Alt yapı için 81 ilde tarama yaptık" "2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için adaylık başvurusu yaptık" "Kaçırdığımız finalleri 2020 Tokyo'da yakalayacağız"

Milli atlet Necati Er: Olimpiyatta hedefim finale kalıp, madalya kazanmak"Dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyorum""Benim gibi tanınmayan dünya şampiyonu sporcularımız var"-Kazandığı parayla ailesine ev aldıBEŞİKTAŞTakım izinli

-Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL14.00 Basketbol Federasyonu'nun kuruluşunun 60. yıl dönümü nedeniyle, "Basketbola adanmış hayatlar" için hazırlanmış Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabının basın lansmanı yapılacak.Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi18.00 Beşiktaş TRC İnşaat - BOTAŞ

VOLEYBOLAXA Sigorta Kupa Voley Erkekler13.00 Spor Toto - Sorgun Bld.

17.00 İstanbul BBSK - Tokat Belediye Plevne

Kaynak: DHA