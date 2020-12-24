24 Aralık Çarşamba hava durumu! Bugün kar yağacak mı? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 24 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

24 ARALIK PERŞEMBE 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 12°C

İSTANBUL °C, 13°C

KIRKLARELİ °C, 10°C

KOCAELİ °C, 15°C

A.KARAHİSAR °C, 7°C

DENİZLİ °C, 13°C

İZMİR °C, 15°C

MANİSA °C, 14°C

ADANA °C, 16°C

ANTALYA °C, 19°C

HATAY °C, 12°C

ISPARTA °C, 9°C

ANKARA °C, 5°C

ÇANKIRI °C, 5°C

ESKİŞEHİR °C, 8°C

KONYA °C, 8°C

BOLU °C, °C

DÜZCE °C, °C

KASTAMONU °C, °C

ZONGULDAK °C, °C

AMASYA °C, 8°C

GÜMÜŞHANE °C, -1°C

SAMSUN °C, 12°C

TRABZON °C, 11°C

ERZURUM °C, -6°C

KARS °C, -6°C

MALATYA °C, 4°C

VAN °C, -2°C

DİYARBAKIR °C, 7°C

GAZİANTEP °C, 8°C

SİİRT °C, 4°C

ŞANLIURFA °C, 10°C

24 ARALIK PERŞEMBE 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli'nin kuzeyi ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

24 ARALIK PERŞEMBE 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, İç kesimlerin Bolu, Karabük, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

24 ARALIK PERŞEMBE 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde pus görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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