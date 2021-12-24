24 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 % 100 Futbol

03:00 İngiltere Premier Lig Özetler

03:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:00 Spor Artı

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Tuzlaspor A.ş.-büyükşe

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:00 Aktüel Futbol

20:00 Dakika Skor

20:45 % 100 Futbol Devre Arası

21:00 Dakika Skor

22:00 % 100 Futbol

23:00 Teknik Analiz

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