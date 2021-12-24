24 Aralık 2021 Star Yayın Akışı - Haberler
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24 Aralık 2021 Star Yayın Akışı

24 Aralık 2021 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

24 Aralık 2021 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Kaderimin Oyunu

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

24 Aralık 2021 Star Yayın Akışı

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

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