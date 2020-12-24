24 Aralık 2020 Show Yayın Akışı
24 Aralık 2020 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
02:00 Çukur
02:45 Ramo
05:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
20:00 Alev Alev
21:45 Süt Kardeşler
23:45 Alev Alev
Kaynak: InterSinema.com