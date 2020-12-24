24 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
24 Aralık 2020 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Futbol
00:50 Touring Car Racing
01:50 Snooker
02:00 Snooker
03:30 Kayakla Atlama
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
05:00 Snooker
07:00 Alp Disiplini
07:00 Spor Otomobil
08:00 Alp Disiplini
08:30 Bisiklet
09:30 Bisiklet
09:30 Alp Disiplini
10:00 Alp Disiplini
10:30 Futbol
10:30 Bisiklet
11:30 Tenis
12:00 Kayakla Atlama
13:00 Ski Flying
13:00 Tenis
14:00 Kayakla Atlama
14:30 Tenis
15:00 Kayakla Atlama
16:00 Snooker
18:25 Haberler
18:30 Futbol
18:30 Biatlon
19:00 Biatlon
20:00 Biatlon
20:00 Bisiklet
20:30 Alp Disiplini
21:00 Alp Disiplini
21:00 Bisiklet
21:30 Haberler
22:00 Bisiklet
22:15 Alp Disiplini
23:00 Alp Disiplini
23:05 Tenis
23:45 Haberler
Kaynak: InterSinema.com