24 Aralık 2019 Haberleri
24 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
25.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:18
- Ünü oyuncu Hazal Kaya, oğlu ile çekilen fotoğrafını paylaştı
- Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek
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- Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı
- Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi
- Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı
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- Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk
- İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar
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- Netanyahu'dan küstah vaat: ABD'nin Batı Şeria'daki yerleşimlerin İsrail'e ilhakını tanımasını sağlayacağım
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