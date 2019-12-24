24 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

24.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:10 Alp Disiplini

01:00 Kayakla Atlama

02:00 Kayakla Atlama

03:00 Olimpiyat Oyunları

04:00 Snowboard

05:00 Kayakla Atlama

06:00 Kayakla Atlama

07:00 Olimpiyat Oyunları

08:00 Olimpiyat Oyunları

08:30 Bisiklet

09:30 Bisiklet

10:30 Bisiklet

11:30 Atıcılık

12:05 Yüzme

13:00 Yüzme

14:00 Tenis

15:00 Tenis

16:00 Tenis

17:00 Kayakla Atlama

17:45 Spor Otomobil

18:45 Binicilik

19:55 Haberler

20:00 Kayaklı Koşu

21:00 Kayaklı Koşu

22:00 Haberler

22:15 Kayakla Atlama

23:00 Kayakla Atlama

Kaynak: InterSinema.com