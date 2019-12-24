24 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı
24 Aralık 2019 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Haberler
00:10 Alp Disiplini
01:00 Kayakla Atlama
02:00 Kayakla Atlama
03:00 Olimpiyat Oyunları
04:00 Snowboard
05:00 Kayakla Atlama
06:00 Kayakla Atlama
07:00 Olimpiyat Oyunları
08:00 Olimpiyat Oyunları
08:30 Bisiklet
09:30 Bisiklet
10:30 Bisiklet
11:30 Atıcılık
12:05 Yüzme
13:00 Yüzme
14:00 Tenis
15:00 Tenis
16:00 Tenis
17:00 Kayakla Atlama
17:45 Spor Otomobil
18:45 Binicilik
19:55 Haberler
20:00 Kayaklı Koşu
21:00 Kayaklı Koşu
22:00 Haberler
22:15 Kayakla Atlama
23:00 Kayakla Atlama