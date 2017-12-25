24 Aralık 2017 Haberleri
24 Aralık 2017 Manşet Haberleri.
- Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın Metro Yolculuğu Büyük İlgi Gördü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan'da Aslan Yavrusu Hediye Edildi
- Yarışmacının Veteriner Olduğunu Öğrenen Jürinin Karga Anıları Kahkahaya Boğdu!
- Fatih Terim'den Transfer Mesajı: Bazı Eksikleri Tamamlayacağız
- Galatasaraylı Maicon: İmparator İle Birlikte Şampiyonluğa Ulaşacağız
- Meral Akşener'den Darbe Karşı Halkı Koruyan KHK'ya Eleştiri: İç Savaş Çıkar!
- Rıdvan Dilmen: Fernando Direkt Kırmızı Görmeliydi
- Yasin Öztekin'den Hakem Tepkisi: Vermeseler de 3 Puanı Alacağız
- Fatih Terim'in Galatasaray Golündeki Büyük Sevinci
- Motosikletli Saldırganlar Ellerini Kelepçeledikleri Esnafı Demir Çubuklarla Darp Etti
- Galatasaray'da Rodrigues Şoku! Sahayı Gözyaşlarıyla Terk Etti
- Galatasaray Göztepe'yi 3-1 Yendi, Ligin İlk Yarısını İkinci Tamamladı
- Ankara'da 46 Yaşındaki Muhasebeci, Villasında Ölü Bulundu
- Siirt'te Uzman Çavuşa Silahlı Saldırı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
- Galatasaraylı Maicon, Cezalı Duruma Düştü
- Fenerbahçe'nin Tribün Liderleri Mehmet Altunkaynak Öldürüldü
- TBMM Başkanı Kahraman, Çin Meclisi Temsilcisini Taylandlıların Selamıyla Karşıladı
- 80 Metrelik Uçurumdan Yuvarlanan Kamyon Tek Katlı Evin Çatısına Düştü
- Galatasaray Taraftarı Sabri Sarıoğlu'nu Alkışlarla Karşıladı
- Şehit Yakını Korumaları Aşıp Erdoğan'a Sarıldı, Kameralar Anbean Kaydetti
- Kupa Voley'de Şampiyon Vakıfbank!
- Başbakan Yıldırım: 2018 Yılında Kamuya 110 Bin Personel Alınacak!
- Demirtaş Tek Tip Kıyafeti Hazmedemedi: Kefen Giymeyi Tercih Ederiz!
- Kasımpaşa'yı 2-1 Yenen Başakşehir, Süper Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı
- Anne Katilinin Fotoğrafı Amerika'yı İkiye Böldü
- Aytemiz Alanyaspor'da Hamza Hamzaoğlu Sesleri
- Avusturya'nın En Genç Başbakanı İlk Demecinde Türkiye'yi Hedef Aldı: AB'de Yeri Yok!
- Evde Yakaladığı Eşinin Sevgilisini Bıçaklayarak Öldüren Koca, Alkışlarla Karşılandı
- Darbe Girişimlerine Karşı Sokağa Çıkan Siviller İçin KHK Düzenlemesi: İşlem Yapılmayacak!
- Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 3-4 Transfer Yapmalıyız
- Deniz Suyu Soğudu Vatozlar İstanbul Bostancı'da Karaya Vurdu
- İsrail Savcılığından Cuneydi'nin Serbest Bırakılma Kararına İtiraz
- Hamas Liderinden Trump'a Sert Sözler: Aptallığı Olmasaydı Ümmet de Uyanmazdı
- Galatasaray'ın Eski Yıldızı Jo, 12 Milyon Euroya Transfer Oldu
- Arda Turan İstanbul'a Geldi, Altıntepsispor Maçını İzledi
- Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Tek Tip Kıyafetle Uygulamasıyla İlgili Tarih Verdi
- Erdoğan'ın Sudan Ziyaretinde Dikkat Çeken Ömer Halisdemir Afişi
- Yeni Malatyaspor, Deplasmanda Kayserispor'u 1-0 Yendi
- Trabzonspor, Karabükspor İle 1-1 Berabere Kaldı
- Başbakan Yıldırım'dan Adıyaman'a Hızlı Tren Müjdesi