24 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
24 Ağustos 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
04:45 Süper Lig Özetler
05:20 TFF 1. Lig Özetler
05:45 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
17:25 Hollanda - Türkiye
19:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:45 Süper Lig Özetler
21:00 Futbol Anadolu
23:00 Taktik Analiz
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com