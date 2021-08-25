24 Ağustos 2021 Haberleri
24 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Ermenistan parlamentosunda Paşinyan konuştuğu sırada kavga çıktı! Meclis bir anda karıştı
- Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kızı evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
- 'Filenin Sultanları'nın rakibi Çekya oldu
- Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür
- Alevler servis aracını çıra gibi yaktı! Ateşin ulaştığı klima gazı bomba gibi patladı
- Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'i daha da kızdıracak Ankapark çıkışı: Yanılmışım 801 milyon dolarmış
- Tuğba Yurt gönülleri fethetti! Konser gelirleri felaketlerde zarar gören aileler için kullanılacak
- Duygu Özaslan aşka geldi! Basketbolcu sevgilisini dudağından öpmelere doymadı
- Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti
- Bakan Koca, ülkelerin aşılanma sıralamasını paylaştı! Türkiye 7. sırada kendine yer buldu
- Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
- 200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Neredeydik, nereye geldik?' paylaşımları: Anlatmakla bitmeyecek işler yaptık
- Taliban'ı 'terör örgütü' olarak görüp tanımayacağını açıklayan Kanada, tahliyeler için verilen süreyi aşacak
- Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı
- Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
- G7 sonrası konuşan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Taliban'ı tanımamak konusunda fikir birliğine vardık
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
- Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 230 kişi vefat etti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
- Tansu Çiller cephesinden hakkındaki 'Refah'ı bertaraf edelim' iddialarına yanıt: Külliyen gerçek dışı
- Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak
- Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti
- Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi
- Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama! Eski Guantanamo mahkumu Savunma Bakanı Vekili olarak görevlendirildi
- Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik
- Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı
- 3 yaşındaki kızına alkol içeren anne, mahkemede kendini bu sözlerle savundu: Şaka amaçlı çekildi
- Dargınlık kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil 'Manevi oğlum' dediği Tolga Yüce ile barıştı
- Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı
- Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil'i renklerine bağladı
- Pentagon'dan Taliban'a 'çekilme' yanıtı: Değişiklik yok
- Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston 'Gençlik hatamdı' diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim
- Ali Koç espri yaparken yılın gafına imza attı! Farkında olmadan babası Rahmi Koç'a da salladı
- Cinsel fantezi hastanede bitti! Göğsüne sıcak şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim
- Arda Turan'dan, 'Seni sırtımda taşırım' diyen taraftara aynı güzellikte karşılık
- Şarkıcı Kenan Doğulu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktığı iddiasını yalanladı
- Seren Serengil, cezaevinde geçirdiği üç günü anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim