24 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Transfer
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 Maç Saati
01:30 Transfer
02:30 Asist Kralı Edin Visca
02:45 Maç Saati
04:30 Transfer
05:30 Avrupa Özel
05:30 Maç Saati
07:00 Kolaysa Anlat
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
09:45 Özel Röportaj
10:00 Kısa Özet: Sevilla - Inter
10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
10:15 Emre Belözoğlu Hikaye
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:45 Özel Röportaj
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Taraftar
14:00 Transfer
15:00 Spor Akademisi
15:00 Spor ve Sağlık
16:00 Maç Saati
16:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:30 Emre Belözoğlu Hikaye
17:45 Kısa Özet: FTA Antalyaspor - Galatasaray
18:00 Transfer
19:00 Kolaysa Anlat
20:45 Özel Röportaj
20:45 Kısa Özet: PSG - Bayern
21:00 Transfer
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21:50 PSG - Bayern Münih
22:00 Maç Saati
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 PSG - Bayern Münih
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com