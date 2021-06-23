24.00'te müzik kısıtlaması kararı... Sektörden çağrı!
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24.00'te müzik kısıtlaması kararı... Sektörden çağrı!

24.00'te müzik kısıtlaması kararı... Sektörden çağrı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızlı aşılama sonrası normalleşme adımlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızlı aşılama sonrası normalleşme adımlarını açıkladı. 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını açıklayan Erdoğan, "Müzikle ilgili kısıtlamayı saat 24.00'e çekiyoruz. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" dedi. Zor günler geçiren müzik ve turizm sektörünün önde gelen isimleri yasağın yeniden gözden geçirilip orta yolun bulunması için çağrı yaptı.

Sadece eğlence aracı değildir

Bülent Forta: Müzikle ilgili saat 24 kısıtlaması neredeyse 1.5 yıldır büyük bir ekonomik çöküntü içinde olan müzisyenler ve müzik mekanları açısından yeni bir darbe olacaktır. Bu kararın geri alınması hayatını müzikle kazanan ruhunu müzikle doyuran binlerce insan için son derece önemlidir.

Mustafa Sandal: Bazı toplumsal olaylarda "halka umut aşılayın" diye ilk çağrılanız ama böyle durumlarda da maalesef ilk unutulanız! 24.00 sonrası canlı müziğin devam etmesi için bu ülkeye hizmet eden tüm müzisyenler adına, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir sanatçı olarak çağrıda bulunuyorum; üzüldük ama bu işi çözmek hiç de zor değil.

Erdal Bozkuş: Dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde açık alanlarda gece saat 24.00'ten sonra müzik yasak. Bu karar açık alanları mı kapsıyor, yoksa kapalı mekanlar için de geçerli mi? Önce bunu anlamak gerekiyor. Daha anlaşılır bir açıklamaya ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyim.

Metin Özülkü: Müzik sadece bir eğlence aracı değildir. Yaşamın her noktasında yer alan bir olgudur. Cumhurbaşkanının sarf ettiği cümlelerdeki maksadın o olmadığını düşünüyorum. Çünkü Kültür Bakanlığı'yla yürüttüğümüz müzik projemizin adı bile 'Müzik Susmasın'dı. Müzik değil gürültü rahatsız eder. Belediye, zabıta ve emniyetçe uygulanan kurallar da var. Bunlar dikkate alınırsa gerek kalmaz.

Ağustosta yasaklar bitecektir

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer: Yetkilileri ile görüştük. Bu kararın kalıcı olmadığını öğrendik. Kararın, kademeli normalleşme kuralları çerçevesinde alındığını söylediler. Temmuz ayında yapılacak yoğun aşılamayla müzik kararının da ağustos ayında sona ereceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da müzik konsunda "insanlar rahatsız edilmemeli" dedi. Anahtar cümle de bu diye düşünüyorum. Kimseyi rahatsız etmeyecek seviyede müziğe izin verilecektir.

Turisti Yunanistan'a kaptırırız

Sunset Yönetim Kurulu Başkanı Barış Tansever: Türkiye'de kanuna göre gürültülü müzik yayını yapmak yasak. Zaten mekanlarda da insanlar rahatsız edilmiyor. Türkiye'ye gelen turiste sattığımız en önemli şeylerden biri eğlence. Eğlence de müziksiz olmuyor. Hem Ortadoğulu hem de Avrupalı turiste uygun eğlenceler sunuyoruz. Eğer bu yasak olursa turist İstanbul veya Antalya'ya gelmez. Turisti, Yunanistan, İspanya ya da Dubai'ye kaptırırız. Umarım bir an önce karardan vazgeçilir.

Kaynak: Hürriyet

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