239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi - Haberler

239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi.

10.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:52
239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi.


Jandarma ekipleri kent merkezinde yaptığı operasyonla, tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şahıs ile birlikte 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler