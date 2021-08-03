Son dakika haberleri: 236 yıl ile hapis cezasıyla aranıyordu, polis operasyonuyla yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre 236 yıl ile hapis cezasıyla aranıyordu, polis operasyonuyla yakalandı Aranan 4 şahıs polis ekiplerinden kaçamadı Farklı illerden 10 ayrı dosyadan hakkında 236 yıl 8 ay hapis ve 25 bin lira para cezası ile aranan internet dolandırıcısı, polis ekipleri tarafından Kocaeli'nin Darıca...

236 yıl ile hapis cezasıyla aranıyordu, polis operasyonuyla yakalandı

Aranan 4 şahıs polis ekiplerinden kaçamadı

KOCAELİ - Farklı illerden 10 ayrı dosyadan hakkında 236 yıl 8 ay hapis ve 25 bin lira para cezası ile aranan internet dolandırıcısı, polis ekipleri tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs daha yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, farklı illerden 10 ayrı dosyadan 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarımın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu ile hakkında toplamda 236 YIL 8 AY 15 gün hapis cezası ve 25 bin lira para cezası bulunan A.E.Ş. isimli şahsın Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında hükümlü şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahsın, daha sonra Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Kasten öldürme suçundan aranan 2 kişi yakayı ele verdi

Öte yandan ekiplerin çalışmaları kapsamında, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş. isimli şahsın ve E.A. isimli şahsın Çayırova ilçesinde oldukları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 şahsı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hükümlü şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Bilişim sistemlerini kullanan hırsız polisten kaçamadı

Polis ekipleri bir başka operasyonu ise Derince ilçesinde gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, yapılan çalışmalar doğrultusunda 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.T. isimli şahsın Derince ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bu şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Hükümlü şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu