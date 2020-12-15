236 Alan kodu nerenin, nereye ait? Manisa alan kodu kaç? 0236 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0236 bu alan kodlarından birisidir. Peki 236 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Manisa'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0236 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Manisa'nın alan kodu kaçtır? 236 neresi, nereye ait, nereden aramış?

236 NERENİN ALAN KODU?

0236 : MANİSA

0236 alan kodu Manisa iline aittir . Manisa'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0236 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Manisa'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 236 kodu yazar.

0236 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0236 telefon kodu Manisa iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Manisa şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 236 'dır. Yani Manisa'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0236 kodu geçmektedir.

MANİSA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Manisa'nın alan kodu 0236 'dır. Manisa'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0236 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Manisa ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.