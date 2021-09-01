234 milyon liralık tarihi Ragıp Paşa Köşkü havadan görüntülendi
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234 milyon liralık tarihi Ragıp Paşa Köşkü havadan görüntülendi

234 milyon liralık tarihi Ragıp Paşa Köşkü havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de bankaların icra takibi üzerine satışa çıkarılan ve 234 milyon lira değer biçilen 115 yıllık tarihi konak alıcısını bekliyor.

Kadıköy'de bankaların icra takibi üzerine satışa çıkarılan ve 234 milyon lira değer biçilen 115 yıllık tarihi konak alıcısını bekliyor. "Perili Köşk" olarak da bilinen Ragıp Paşa Köşkü havadan görüntülendi.

1906 yılında Ragıp Sarıca Paşa tarafından Prusyalı mimar August Carl Friedrich Jasmund'a yaptırılan ve 27 dönüm bahçesi olduğu bilinen köşk, kayıtlara göre 40 bin altına yapıldı. Bir bodrum, üç de katı bulunan köşkün dış cephesi ise ahşaplarla kaplanmış durumda.

Geçtiğimiz yıllarda ise alacaklı bankaların icra takibi üzerine tarihi köşk satışa çıkartıldı. "Küçük Dolmabahçe", ?"Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk" 'gibi adlarla da anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü için ise biçilen değer 234 milyon lira olarak belirlenmişti.

Öte yandan 115 yıllık tarihi köşkün son hali ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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