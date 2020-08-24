233 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun ailesinden basın açıklaması
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233 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun ailesinden basın açıklaması

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan ve 233 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi basın açıklaması yaptı.

24.08.2020 21:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:27

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan ve 233 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi basın açıklaması yaptı.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Seyit Rıza Meydanında yaptığı açıklamada, 6 Ocak'ta kente gelerek İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunduklarını ve kendilerine Gülistan'ın intihar ettiğinin aktarıldığını belirtti.

Kardeşinin intihar ettiğine inanmadıklarını dile getiren Doku, "Biz acılı bir aile olarak şunu biliyorduk, iki gün önce ben Gülistan'la görüştüm ve ikinci üniversiteyi okumayı düşündüğü için benden kitap istedi. Daha sonra 15 tatilde eve gelecek diye anneme ayakkabı, yeğenlerime toka almış. İki hafta önce de KPSS kitapları almış, 15 tatilde eve gelecek ve daha sonra da Mersin tatilini planlamıştı. Yine 4 Ocak gecesi işe giriyor. Cuma günü Gülistan'ı arıyorum 'ne yapıyorsun' diye soruyorum. 'Pazartesi sınavım var finale hazırlanıyorum abla' diyen kardeşim ne hikmetse bize intihar etti denildi." diye konuştu.

Gülistan'ın arama çalışmaları Türkiye'nin en iyi arama kurtarma ekipleri katıldığını belirten Doku, emekleri için teşekkür etti.

Doku, Uzunçayır Baraj Gölü'nde ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve bir sonuç alınamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz Gülistan'ın suyun içinde olmadığını biliyorduk. Bu kadar şaibe ortada var iken su ihtimali üzerinde bu kadar duranlar, neden şu şaibeler üzerinde durmuyor? Olayın bir an önce aydınlanmasını bekliyoruz. Bizim istediğimiz artık tek şey bu olayın artık bir cinayet olayına dönüşmesi ve çözülmesidir. Aile olarak 233 gündür kentteyiz ve 227 gün boyunca suda ceset bekledik, 233 gündür de kızımızın katillerinin peşindeyiz. Biz Gülistan'ı bulmadan biz bu davanın, bu olayın peşini bırakmadık, bırakmayacağız."

Basın açıklamasına Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Can Ay Doğan, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

233 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun ailesinden basın açıklaması

Kaynak: AA

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