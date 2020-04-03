2300 yıllık Tevrat'ı 600 bin dolara satarken yakalandı 2300 yıllık Tevrat'ı 600 bin dolara satarken yakalandı Bursa'da 2300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı 600 bin dolar karşılığında satmaya çalışan bir kişi yakalandı.

2300 yıllık Tevrat'ı 600 bin dolara satarken yakalandı BURSA - Bursa'da 2300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı 600 bin dolar karşılığında satmaya çalışan bir kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde elinde 2300 yıllık Tevrat olduğu tahmin edilen A.E'yi takibe aldı. Yapılan takip sonucu A.E elindeki Tevrat'ı 600 bin dolar karşılığında satmaya çalışırken yakalandı. Tevrat'ı satan A.E ve satın alan S.M, H.Y, ve O.K isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Kaynak: İHA