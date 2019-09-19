19.09.2019 13:08

- - 230 kiloluk hastaya ameliyat

230 kiloluk hasta gastrik by-pass ameliyatı için BAÜN Tıp Fakültesini seçti

BALIKESİR - Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan obezite merkeziyle birlikte ilk kez 230 kiloluk bir hastaya gastrik by-pass ameliyatı yapıldı.

İstanbul'da yaşayan 230 kilo ağırlığındaki Ersin Tepeli, fazla kilolarının etkisiyle İstanbul'da ameliyat olamayınca Balıkesir Tıp Fakültesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Ersin Tepeli daha önce Dr. Ferhat Çay tarafından ameliyat olanlardan aldığı referansla gastrik by-pass ameliyatını Balıkesir Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde olmaya karar verdi. Balıkesir Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Ferhat Çay tarafından gerçekleştirilen ameliyatla 230 kiloluk hastanın midesi küçültüldü. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan 230 kiloluk hasta Ersin Tepeli ameliyattan 3 gün sonra taburcu edildi.

260 kiloyla gastrik by-pass ameliyatı olan Ersin Tepeli sağlığına kavuşarak zayıflamaya başlayacağından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İstanbul'da yaşıyorum, 31 yaşındayım. Yaklaşık biri kaç senedir bu ameliyatlar gündemde olduğu için ben de araştırdım. Ama benim kilom çok fazla olduğu için İstanbul'daki hastanelerde hayati risk taşıdığımı söylediler ve birkaç devlet bünyesindeki hastaneden geri çevrildim. Daha sonra Ferhat Çay Hocamı bana tavsiye ettiler. Ferhat Hocama ameliyat olanlar, memnun kalanlar bana tavsiyede bulundu. Biz de onların vasıtasıyla kendisine ulaştık ve son derece memnunuz. Şu an ameliyatın üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen çok rahat yiyip içebiliyorum. Damak tadım değişti. Yediğim, içtiğim şeylerin lezzetlerini veya aromalarını farklı hissetmeye başladım. Yani bu yeni sistemi tanımaya, anlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Zor bir ameliyatı üniversitemizde yaptık"

Dr. Ferhat Çay ise,, "Ersin bundan 3 ay önce diğer hastalarımdan aldığı referansla beni aradı. İstanbul'dan aradığını söyledi. Mesai durumumuzun uygunluğuna göre hastamızı Balıkesir'e çağırdık, tahlillerini yaptırdık. Akciğer rahatsızlığından dolayı hastamıza, ameliyat öncesi bir tedavi verip ameliyatını bir ay erteledik. Akciğerlerini toparlayan hastamızı ameliyata aldık. Hastamızın ameliyatında halk arasında tüp mide ameliyatından ziyade gastrik by-pass ile daha fazla fayda görebileceği kararını verdik. Hastamıza gastrik by-pass ameliyatını uyguladık. Bu ameliyatla hastamızın hem midesini küçülttük ve bağırsağıyla midesini birleştirerek aldığı gıdaların emilimini azaltıp, hastaya daha fazla ve daha sağlıklı bir biçimde kilo vermesini sağlayacak biçimde operasyonu yaptık. Bu operasyon üst düzey merkezlerde, üst düzey donanımı olan hastanelerde yapılan bir ameliyattır. Hastamıza bu operasyon uygun olduğu için bu operasyonu uyguladık" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Başbuğ da gastrik by-pass ameliyatıyla ilgili bilgiler vererek, "Yaklaşık 7 yıldır bu hastanede çalışıyorum. Yaklaşık bir yıldan beri üniversitemizde obezite ameliyatlarımıza başladık. Kadromuzu güçlendirmemizle birlikte, Ferhat Çay'ın da kadromuza eklenmesiyle birlikte obezite ameliyatlarını yapmaya başladık. Bilindiği gibi obezite günümüzde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle obez hastalarda aşırı kilonun neden olduğu hastalıklar dışında kalp, solunum, diyabet gibi sistemik hastalıklar da bunlara eşlik etmekte ve bu ileri dönemlerde hastanın hayatına mal olmaktadır, sağlığını tehdit etmektedir. Bilindiği gibi obeziteyle ilgili tedavi yöntemleri arasında egzersiz, diyet, cerrahi dışı girişimsel işler ve cerrahi tedavi bulunmaktadır. Fakat cerrahi tedavi dışındaki geneldeki tedavi yöntemlerinde başarı kısa süreli olmaktadır. Ama cerrahi tedavi bu başarının uzun süreli olmasını sağlamaktadır. Bizd e Balıkesir ili ve Balıkesir çevresine böyle bir donanımı ve ameliyatı kazandırdığımız için çok memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA