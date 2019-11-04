230 çeşit yerli gazoz ile memleket hasretini gideriyor

04.11.2019 12:01

Esnaf Yasin Yapıcı hem yerli gazozu desteklemek hem de memleket ve çocukluk özlemi çekenler için bir proje geliştirdi. Türkiye'nin farklı illerinden getirdiği 230 çeşit gazozu toptan ve perakende olarak müşterilerine ulaştırıyor.



Türkiye'de üretilen yerli gazozlar İstanbul'da bir araya toplandı. Esnaf Yasin Yapıcı farklı illerde üretilen gazozları İstanbul Fatih'te bulunan küçük bir dükkanında buluşturarak satışa sunuyor. Esnaf Yasin Yapıcı, damla sakız, lavanta, gül, limon, bal, zencefil, nane, dağ eriği, portakal, badem gibi birçok aromalı gazozu satarak hem yerli gazoz kültürünü sürdürmek hem de memleket ve çocukluk özlemi çekenlere iyilik yapmak istediğini vurguladı.



Yapıcı: "Yerli üretime destek olmamız gerekiyor"



Sürecin kendisi için zor olduğunu aktaran Yapıcı, "Çünkü ürünleri toplamak meşakkatli oluyor. Ürünleri, Adana, Giresun ve Ege bölgesinden getiriyoruz ama kargolar cam şişe kabul etmedikleri için mecburen ambar yoluyla getirttiriyoruz. Ambara gelen ürünü gidip oradan alıp buraya getirmekte de ayrı bir zor oluyor. Dükkanımızda 230 çeşit gazoz var. Bizde tamamen kendi ülkemizde ürettiğimiz ürünler var kesinlikle yabancı menşeli ürün satmıyoruz. Sakarya'da üretilen gazozumuzun tadı gayet güzel bakkaldan aldığımız gazozdan hiçbir farkı yok" dedi.



"Çeşitleri artıracağız"



Yerli üretime destek olup, sermayenin ülke içinde kalması gerektiğini aktaran Yapıcı, "Sonuçta bu ürünleri kaliteli bir şekilde üreten arkadaşlarımız var. Kayısı kolamız Malatya'nın çok meşhur kolasıdır ve Malatya'da üretiliyor. Gazoz çeşitleri arasında güllü, kremalı, dağ erikli, anasonlu, limonlu, portakal, badem, damla sakızlı, nane limon, ballı zencefilli gibi birçok çeşit var. Müşterilerimiz gazozlarımızı gördükleri zaman duygusallaşıyorlar. Çocuklukları aklına geliyor veya babasıyla çocukluğunda içtiği gazoz aklına geliyor. Böyle güzel tepkiler çok oluyor. Ben bu işte hizmet etmek için gönül verdim. Elimizden geldiğince çeşidi çoğaltmaya çalışıyoruz. Benim temel amacımız yerli üretilen gazozlarımızın tüm bakkallar ve marketlerin raflarında yerlerini alsın. En kısa zamanda dükkanımızda gazoz çeşidini 260'lara çıkartacağız" şeklinde konuştu.



Şener: "Hiç düşünmeden destek vermeye başladık"



Söz konusu 'Yerel Gazozuna Sahip Çık' projesini desteklediklerini söyleyen İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener ise "Esnaf kardeşimiz 'Yerel Gazozuna Sahip Çık' projesiyle bize geldiğinde hiç düşünmeden hem yerli üretime destek hem de ekonomimize canlılık katmak amacıyla projesini desteklemeye başladık. 230'u aşkın gazoz çeşidi var. Gazozları ve gazoz kapaklarını gördüğümüz zaman çocuklumuzu anımsattı. Odamızın üyeleri ile birlikte farkındalık oluşturmak için yüzde 15 indirimle pasta ve gazoz kampanyası başlattık. Böylelikle ekonomimize canlılık katmayı hedefliyoruz. Esnaf kardeşimizi destekliyoruz. Babadan oğula dedelerimizin içtiği, babalarımızın içtiği hatta bizlerin içtiği gazozları çocuklarımıza yansıtmak ve yerli üretimini desteklemek amacıyla yerli gazozlarımızı destekliyoruz. Burada bir memleket hasreti de oluyor. Buraya gelen Kastamonu, Karabük, Siirt gazozuna geliyor. Müşteri özellikle kendi dükkanına memleketi nereyse o gazozu alıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA