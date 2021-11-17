MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 38 yaşındaki İbrahim Ünver 23 yıldır günlük tutuyor.

1999 yılından itibaren 8 bin 351 gündür aralıksız günlük tutan, çiftçilikle geçimini sağlayan 4 çocuk babası İbrahim Ünver (38), Türkiye'de yaşanan gelişmeler dahil, yaşadığı ilçe ve güncel olaylara tanıklığını günlüğünde tutuyor.

1999 yılında lise son sınıfta okurken amcasının 1977 yılında yazdığı günlüğü görünce, ilham alarak günlük tutmaya başlayan İbrahim Ünver, Türkiye'de yaşanan deprem gibi doğal afetleri de günlüğünde tutmaya devam ediyor.

Evlendiği eşi ve çocuklarının dünyaya gelmesi ile ilgili konuları da günlüğünde tutan Ünver'in çocukları, babasının günlüklerini okuyup, geçmişte yaşadığı olayları öğreniyor.

Eşi Emine Ünver'le tanışmalarını ve evlilik sürecini de günlüğüne yazan Ünver, zaman buldukça eski günlüklerini karıştırıp olayları gözden geçiriyor.

Günlüğünde olmaması gereken tarihi 11 Mart 2020 olarak değerlendiren Ünver, pandemi sürecinin başlangıcı ile insanların öldüğünü, virüsün çok can alacağı notunu da günlüğüne yazdığını belirtti.

15 yaşından itibaren günlük tuttuğunu belirten İbrahim Ünver, "Amcamın 1977 yılında bir defter buldum. Baktım amcam önemli günleri kayıt altına almış, ben de bundan esinlenerek günlük tutmaya karar verdim. Yıl 1999 15 yaşında ilk defa günlük tutmaya başladım. 23 yıldır aralıksız yazıyorum. 8 bin 351 gündür günlük tutuyorum. O günden beri, dünya, Türkiye ve yaşadığımız her şey kayıt oltanı aldım. Askerlik anılarım olsun, evlilik sürecindeki tüm aşamalar, çocukların doğumları, ölümler hepsini kayıt altına aldım. Alıştım. Bırakmaya niyetim yok. Tavsiye ederim. Özellikle geriye baktığımızda önemli gelişmeleri görüyorum. Yazmak istemediğim son iki yıldır pandemi sürecinde özellikle acılar yaşadık. Pandemiyi yazmak biraz zor oldu. İnşallah bu pandemi süreci de biter" dedi.

Eşi Emine Ünver ise, "Geçmişimiz geleceğimiz hatıralarımız hepsi bu günlüklerin içerisinde yer alıyor. Çocuklarımız merakından okuyor. 13 yıldır birlikteyiz yazıyor. Merakımdan benimle evlenmeden önceki yılları da okudum" dedi.

9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Ali Eren Ünver de doğduğu günün bulunduğu sayfayı okuduğunu ve çok mutlu olduğunu belirtti.

13 yaşındaki oğlu 7. sınıf öğrencisi Hakkı Ünver ise babası gibi kendisinin de günlük tutacağını belirterek, "Babamın bu günlüğü tutması güzel bir şey, ne zaman doğdum. Nasıl doğdum hepsini bu günlükte gördüm. Mutluyum. Ben de günlük tutmaya karar verdim" dedi.

6 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Elif Yaren de babası ile gurur duyduğunu belirtti. - MERSİN