23 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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23 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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23 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, hakkında 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, hakkında 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 40 farklı dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

23 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Adıyaman, 3. Sayfa, Haber

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