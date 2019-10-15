23 yıl hapisle aranan firari, saklandığı evde yakalandı

15.10.2019 13:32

BİTLİS'te hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan T.G., jandarma komandolarının gerçekleştirdiği operasyonla, Mutki ilçesine bağlı Ballı köyünde saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan firari T.G.'nin Mutki ilçesine bağlı Ballı köyünde olduğunu belirledi. Bunun üzerine köye operasyon düzenleyen Jandarma Komando ekipleri, T.G.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen T.G. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA