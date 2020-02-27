23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
MALATYA'da, hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan M.Y. (17), polis ekiplerince yakalandı.
MALATYA'da, hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan M.Y. (17), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'hırsızlık' suçundan aranan ve kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi M.Y.'yi kent merkezindeki adreste yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA