23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 'kasten adam öldürme' ve 'yaralam' suçlarından hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem Sayın, polis ekiplerince yakalandı.

23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı
03.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:43

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 'kasten adam öldürme' ve 'yaralam' suçlarından hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem Sayın, polis ekiplerince yakalandı.  

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten adam öldürme' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem Sayın'ın ilçede olduğu bilgisini elde etti. Teknik ve fiziki takip ile Sayın'ın adresi belirlendi.

Geçen salı akşamı, çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, Adem Sayın,

Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sokak'taki bir evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sayın, tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Pınar Tartan Demet Akalın Muhterem Nur
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Enner Valencia Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Yangın
Şu an buradasınız: 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 12:46:25. #1.15#
title