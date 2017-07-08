23. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Geldiğimiz nokta itibarıyla milli tarım politikasını hayata geçirdik. Biz istiyoruz ki hem üreticimiz kazansın hem tüketicimiz kazansın hem de bu işin ticaretini yapanlar kazansın." dedi.



Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.



Kentte kirazın hasadı, kalitesi ve verimliliği itibarıyla güzel bir yıl geçirdiğini aktaran Bakan Tüfenkci, ürünün değerinde satıldığını ve şehre pozitif anlamda katma değer üretildiğini söyledi.



AK Parti hükümetlerinin 15 yılda tarıma büyük destek verdiğinin altını çizen Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Geldiğimiz nokta itibarıyla, milli tarım politikasını hayata geçirdik. Biz istiyoruz ki hem üreticimiz kazansın hem tüketicimiz kazansın hem de bu işin ticaretini yapanlar kazansın. Dolayısıyla tarım ürünlerinde böyle bir denklemi kurmak o kadar da kolay olmadığının bilinci içerisindeyiz. Bununla ilgili argümanları hayata geçiriyoruz. Bunlardan birisi de lisanslı depoculuk. Lisanlı depoculuk faaliyetlerine hem getirmiş olduğumuz teşviklerle, ülkemizin hangi bölgesinde yatırım yaparsanız yapın 5. bölge teşviklerinden faydalanmış olacaksınız. Ayrıca birlikleri, üreticilerin ve köylülerin depolama ücretlerini biz karşılıyoruz."



Huzur içerisinde festival düzenleyebildiklerini, hasat bayramı yaptıklarını belirten Tüfenkci, bu huzuru sağlamak için gece gündüz demeden dağlarda, yollarda, şehirlerde terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin olduğunu hatırlattı.



Vatanı korumak için canını ortaya koyan şehitlerin olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Çok yakında 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünü anacağız. 2016'da Türkiye'nin başına gelen en acı olaylardan birisi de bu hainlerin yapmış olduğu darbe girişimiydi. Bakın o zamandan bu zamana kadar Türkiye bu darbe girişiminin yaralarını sarmak için mücadele etti. Milletin o inisiyatif alarak Cumhurbaşkanımızla bütünleşerek, onun çağrısıyla beraber meydanlara inerek silaha, topa karşı göğsünü gererek bu darbe girişimini önlenmesiyle birlikte Türkiye hem demokrasisini ondan sonra da esnaflarımızla, sanayicilerimizle birlikte ekonomiyi kurtarma yönünde hükümetimizle bütünleşerek, gece gündüz demeden çalışarak Türkiye ekonomisini de kurtardı."



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise kardeş bir şehre geldiğini dile getirdi.



Adıyaman ve Malatya'nın iç içe girmiş şehirler olduğuna işaret eden Aydın, "Aramıza Nemrut'lar giremez. Bunu belirtmek istiyorum. Toplum olarak ortaklaştığımız değerler var. Acıda, sevinçte ortaklaşıyoruz. Bütün sıkıntılar rağmen söz konusu vatan, bayrak, millet, devlet ve inandığımız tüm değerler olursa hep birlikte çok rahat bir şekilde ortaklaşabiliyoruz. Bugün bu coşkuya ortak olduğumuz için memnuniyetimizi ifade ediyoruz." diye konuştu.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Malatya insanının çok kaliteli ve mütevazi olduğunu söyledi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de çok mütevazi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugüne kadar devrim niteliğinde müthiş reformlar hayata geçirdi. Türk-özel sektörünün önünü açtı. Bugün iş dünyasına sadece bakanlık değil ağabeylik de yapıyor." ifadesini kullandı.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise festivalin çok önemli olduğunun altını çizdi.



Malatya kayısısının Avrupa Birliği'nde (AB) coğrafi işaret olarak tescillenmesinin çok önemli olduğunu aktaran Palandöken, bu süreçte emeği olanlara teşekkür etti.