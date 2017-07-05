Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları kapsımında yapımı tamamlanan Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu'nu basına tanıttı.



Başkan Şahin, gazetecilere, ilçede 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için yapılan çalışmaları anlattı.



Olimpiyat heyecanı yaşadıklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:



"Bafra'mız adım adım olimpiyatlara hazırlanıyor. Bugün de hep beraber yapımı tamamlanan atış poligonunu gezdik ve atış denemeleri yaptık. Bafra'mıza böyle güzel eserleri kazandırdığı için başta Gençlik Spor Bakanlığımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bafra'mız da Dünya'da 3. büyük organizasyon olan olimpiyatlara ev sahipliği yapacağı için bizler de onur duyuyoruz. Olimpiyatlar çerçevesinde futbol, badminton ve atış müsabakaları Bafra'mızda yapılacak. Biz de ev sahibi olarak buradaki çalışmaları takip ediyoruz. İnşallah yüzümüzün akıyla bu organizasyondan çıkacağız."