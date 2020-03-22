23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor
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Jandarma, Anne

23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor Yırtık elbiseleri ve motosikleti tarlada bulundu Anne Müzeyyen Çakal: "Henüz bir haber alamadık.

22.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:49
23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

Yırtık elbiseleri ve motosikleti tarlada bulundu

Anne Müzeyyen Çakal:

"Henüz bir haber alamadık. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz"

Baba Durmuş Çakal:

"Oğlum işe gittiği günden bir gün önce, 'Beni siyah bir otomobil takip etti' dedi. Biz de 'Oğlum aldırma sana öyle gelmiştir' dedik. Ancak anlattığı günün sabahı işe gitti, bir daha geriye dönmedi"

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 çocuk babası 23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor.

Alaşehir ilçesinde 2 çocuk babası 23 yaşındaki Deniz Çakal, 19 Mart sabahı "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Gün boyun kendisinden haber alınamayan ve eve dönmeyen Çakal'ın durumundan endişelenen ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Anne Müzeyyen Çakal ve baba Durmuş Çakal'ın ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından Ayoğdu Mahallesi yolu yakınlarındaki bağ alanında arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptıkları aramalarda kayıp gence ait yırtık elbiseler ve devrilmiş halde motosikleti bulundu. Jandarma ekipleri tarafından kayıp gencin bulunması için çalışmalar devam ederken, Çakal'ın ailesi gelecek sevindirici haberi bekliyor.

"Hayatından endişe ediyoruz"

Oğlundan gelecek haberi bekleyen anne Müzeyyen Çakal, "Oğlum evden 'işe gidiyorum' diyerek çıktı, bir daha geri dönmedi. Jandarmaya haber verdik, işe gittiği alanda elbiselerini ve motosikletini bulduk. Henüz bir haber alamadık. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz" dedi.

Baba Durmuş Çakal ise, "Oğlum işe gittiği günden bir gün önce, 'Beni siyah bir otomobil takip etti' dedi. Biz de 'Oğlum aldırma sana öyle gelmiştir' dedik. Ancak anlattığı günün sabahı işe gitti, bir daha geriye dönmedi. Telefon ettik, telefonlara cevap vermedi. Jandarma ile birlikte yapılan aramalarda Aydoğdu Mahallesi yolu üzerinde elbiselerini ve motosikletini yan yatmış halde bulduk. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Afyonluyuz, Alaşehir'e çalışmak üzere geldik" dedi.

Endişeli aile oğullarından gelecek haberi bekliyor.

23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İHA

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23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

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