23 yaşındaki futbolcu evinde ölü bulundu!
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23 yaşındaki futbolcu evinde ölü bulundu!

İngiltere 2. Lig'de Morecambe forması giyen genç futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu.

23 yaşındaki futbolcu evinde ölü bulundu!
27.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:05

İngiltere 2. Lig'de Morecambe forması giyen genç futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu.

İngiltere 2. Lig ekiplerinden Morecambe kulübünde forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, İngiliz basınında çıkan haberler üzerine, polisin ihbar sonrası Mbulu'un evine gittiği ve cansız bedenini buldukları belirtildi.

Mbulu'nu kulübü, ani ölüm sonrası resmi internet sitesinden şu paylaşımı yaptı:

"Morecambe kulübü olarak Mbulu'nun ölümünü öğrendik ve çok üzüldük. Bu üzücü ve zor zamanda Mbulu'nun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz."

(İHA)

Kaynak: İHA

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