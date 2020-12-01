Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı
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Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı

01.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:15

- Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden eşinin defin işlemine özel koruyucu kıyafeti giyerek katıldı Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ve doğumuna üç gün kala korona virüse yakalandıktan sonra tedavi sürecinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki...

- Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eşinin defin işlemine özel koruyucu kıyafeti giyerek katıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ve doğumuna üç gün kala korona virüse yakalandıktan sonra tedavi sürecinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nagihan Kadı son yolculuğuna uğurlandı. Gökhan Kadı ise, korona virüs sebebi ile hayatını kaybeden eşinin defin işlemine özel koruyucu kıyafeti giyerek katıldı.

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Kızı Nehir Kadı'yı dünyaya getirmeden 3 gün önce korona virüse yakalanan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, doğumdan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Virüsün ciğerlerini sarması ile birlikte durumu daha da ağırlaşan Kadı'nın tedavisine İstanbul'da özel bir hastanede devam edildi. Yaklaşık 2 haftadır yaşam mücadelesi veren ve Sağlık Bakanlığı'ndan kök hücre tedavisi için onay alınan, genç anne 2'nci çocuğu Nehir'i kucağına alamadan hayatını kaybetti.

4 yaşında bir oğlu daha olduğu öğrenilen ve 2'nci kız çocuğunu kucağına bile alamadan hayatını kaybeden Nagihan Kadı'nın cenazesi akşam saatlerinde Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Bu esnada ise hayatını kaybeden Nagihan Kadı'nın 4 yaşındaki Mustafa Kadı isimli çocuğunun ise durumdan habersiz şekilde oyun oynaması ise yürekleri sızlattı. Hayatını kaybeden Kadı'nın cenazesi, evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Kızılcık Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Defin esnasında ise hayatını kaybeden genç annenin eşi Gökhan Kadı, giydiği özel koruyucu kıyafetler eşliğinde eşini son yolculuğuna uğurladı.

Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı
Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı
Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı
Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı
Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı
Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı
Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı
Çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenilen anne son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN

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