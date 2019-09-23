23 yaş ve altı oyunculara en fazla şans veren kulüp bursaspor

23.09.2019 13:28

TFF 1'inci Lig'de geride kalan 5 haftada 23 yaş ve altı kategorisinde toplamda 85 oyuncuya şans verildi. Bursaspor, bu yaş kategorisinde en fazla futbolcu oynatan kulüp oldu.

Bu sezon kadrosunun önemli bir kısmını genç ve altyapı oyuncularından oluşturan Bursaspor, ligde de gençlerine verdiği değeri gösterdi. TFF 1'inci Lig'de 5 hafta geride kalırken, Bursaspor; 23 yaş ve altı oyunculara en fazla forma şansı veren kulüp oldu. Geride kalan haftalarda Bursa temsilcisinde, bu kategorideki 11 oyuncu ter döktü. Bu 11 oyuncunun ise tamamının yeşil-beyazlıların altyapısından yetişen oyuncular olması dikkat çekti. Bursaspor'u 10'ar oyuncu ile Eskişehirspor ve Balıkesirspor takip etti. Altınordu ise bu kategoride 9 oyuncuyu oynatırken; ligde yalnızca Cesar Grup Ümraniyespor, 23 yaş ve altı hiçbir genç oyuncusunu ligde oynatmadı.

BURSASPOR 11 OYUNCUSUNU OYNATTI

Bursaspor'un en fazla forma şansı verdiği 23 yaş ve altı oyuncuları Emirhan Aydoğan ile Rüştü Hanlı oldu. 22 yaşındaki her iki oyuncu da Bursa temscilsinin oynadığı 5 maçta da tam süre alarak teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın en baştaki tercihleri olarak öne çıktı. Ayrıca 22 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş 417 dakika, 19 yaşındaki Burak Kapacak 349 dakika, 19 yaşındaki İsmail Çokçalış 289 dakika, 22 yaşındaki Sedat Dursun 270 dakika, 20 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz 180 dakika, 17 yaşındaki Ali Akman 142 dakika, 20 yaşındaki Ramazan Keskin 51 dakika, 18 yaşındaki Ozan Koç 45 dakika ve 19 yaşındaki Enes Kayar da ligde 2 dakika süre aldı.

Bursaspor, Balıkesirspor, Eskişehirspor, Altınordu'nun ve Boluspor'un içerisinde yer aldığı 5 takım 23 yaş ve altı toplam 48 oyuncusuna forma şansı tanırken; geride kalan 13 kulübün bu yaş kategorisinde toplamda oynattığı oyuncu sayısı ise 37'de kaldı. Böylelikle ligde geride kalan 5 haftada bu yaş kategorisinde 85 oyuncu ter döktü.

Ligde 23 yaş ve altı oyunculara şans veren kulüpler ise şöyle:

Bursaspor (11), Eskişehirspor (10), Balıkesirspor (10), Altınordu (9), Boluspor (8), Osmanlıspor (7), İstanbulspor (6), Adanaspor (5), Akhisarspor (4), Adana Demirspor (3), Ekol Göz Menemenspor (3), Fatih Karagümrük (2), Keçiörengücü (2), Altay (2), Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (1), Giresunspor (1) ve Hatayspor (1).

Kaynak: DHA