23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Tekirdağ'da başladı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başladı.

Çorlu Spor Salonu'ndaki organizasyonda 30 ilden 125 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi ve 15-17 Yaş Altı Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Kobal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun faaliyet programında yer alan şampiyonanın güzel müsabakalara sahne olduğunu söyledi.

Kobal, Çorlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarın yapılacak karşılaşmaların ardından sona ereceğini kaydetti.

Şampiyonanın ilk gününde 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları yapıldı.