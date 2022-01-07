23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası yarın Tekirdağ'da başlayacak
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Güreşte 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, yarın Tekirdağ'da başlayacak.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Güreşte 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, yarın Tekirdağ'da başlayacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çorlu Spor Salonu'nda 2 gün sürecek organizasyona, 23 şehirden 138 sporcu katılacak.
Şampiyonanın ilk günü, 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları yapılacak.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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