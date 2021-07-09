23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası
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23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Çekya'da yapılan 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 4 ekip de A finale kaldı.

Çekya'da yapılan 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 4 ekip de A finale kaldı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Racice'de gerçekleştirilen organizasyona katılan 4 ekip de A finale kalarak madalya mücadelesi vermeye hak kazandı.

Şampiyonada mücadele eden milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:

BLM 4x (Hafif kilo ümit erkekler dört çifte): Samet Kaban - Enes Gök - Şefik Çakmak - Denizhan Aydın

BLW 2- (Hafif kilo ümit kadınlar iki tek): Ebru Akınal - Nigar Hatun Demiroğlu

BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte): Mervenur Uslu - Elis Özbay

BM 2- (Ümit erkekler iki tek): Kaan Yılmaz Aydın - Aydın İnanç Şahin

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası, 11 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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