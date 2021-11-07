23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi

Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi.

Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belgrat'ta düzenlenen şampiyonanın son gününde 92 kiloda Erhan Yaylacı, repesajdan gelen Özbek rakibi Rustam Shodiev'i 13-2 sayı tuşuyla yenerek üçüncü oldu.

Türkiye organizasyonda 2'si gümüş, 8'i bronz 10 madalya elde etti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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