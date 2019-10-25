23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

25.10.2019 09:58

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki şampiyonada mindere ilk olarak Serbest Güreş Milli Takımı sporcuları çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Macaristan'daki şampiyonada gelecek vadeden bir kadroyla mücadele edeceklerini ifade etti.

Büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar elde ettiklerini hatırlatan Aydın, "70 yıl aradan sonra 6 şampiyonluk aldık. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık. Bu büyük başarı bizleri rehavete götürdü. Dolayısıyla Dünya Şampiyonası'nda aynı başarıyı gösteremedik. Ancak olimpiyatlar öncesinde bu durum hatalarımızı görmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda başarılı olacaklarına inandıklarını dile getiren başkan Aydın, "23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, milli takımın oluşturulması açısından çok önemli. Burada mücadele edecek olan sporcular bizleri olimpiyatlarda temsil etmeye aday isimler. Macaristan'dan döndüğümüzde tek tek değerlendirme toplantıları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat kotası hedeflerini de açıklayan Musa Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"En az 8, en fazla 12 kota bekliyoruz. 2016 yılında 23 kota vardı, şimdi 16 kotaya düştü. Bazı branşlarda kota almak önemli olabilir ama, güreşte kota almak yetmiyor. Türk spor tarihine baktığınızda 92 madalyanın 63'ünü güreş branşında kazandık. 39 altın madalyanın, 29'unu güreş olarak bizler aldık. Beklenti ve sorumluluğumuz yüksek. Bunun bilincinde çalışıyoruz. İnşallah bundan önceki olimpiyatlarda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz."

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular şöyle:

Serbest Güreş Milli Takımı

57 kilo: Ahmet Duman

61 kilo: Selahattin Sert

65 kilo: Selim Kozan

70 kilo: Enes Uslu

74 kilo: Fazlı Eryılmaz

79 kilo: Ramazan Sarı

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Erhan Yaylacı

97 kilo: İbrahim Çiftçi

125 kilo: Salim Ercan

Kadınlar

50 kilo: Zehra Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Mehlika Öztürk

57 kilo: Eda Tekin

59 kilo: Elif Yanık

62 kilo: Cansu Aksoy

65 kilo: Yağmur Çakmak

68 kilo: Kadriye Aksoy

72 kilo: Beste Altuğ

76 kilo: Ayşegül Özbeğe

Grekoromen

55 kilo: Ekrem Öztürk

60 kilo: Ahmet Duyar

63 kilo: Mehmet Çeker

67 kilo: Hacı Karakuş

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Serkan Akkoyun

82 kilo: Salih Aydın

87 kilo: Ali Cengiz

97 kilo: İbrahim Tığcı

130 kilo: Osman Yıldırım

Kaynak: AA