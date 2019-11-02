23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, bronz madalya elde etti.
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, bronz madalya elde etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, Fin Johannes Konsta Maenpae ile karşılaştı.
Rakibini 4-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya kazandı.
Şampiyonanın ikinci turunda ABD'li Davit Tate Orndorf'u 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Macar Robert Ersek'i 4-0 öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükselen Osman Yıldırım, final için güreştiği gençlerde dünya şampiyonu İranlı Aliakbar Hoseyin Yousufahmadchali'ye 7-6 yenilmişti.