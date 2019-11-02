23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Serkan Akkoyun, bronz madalya elde etti.
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Serkan Akkoyun, bronz madalya elde etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler grekoromen stil 77 kiloda Serkan Akkoyun, Hint rakibi Sajan Sajan ile karşılaştı.
Rakibini 10-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya kazandı.
Serkan Akkoyun ilk turda Hırvat Antonio Kamenjasevic'e 5-0 üstünlük sağlamış, ikinci turda Japon Kodai Sakuraba'ya 4-0 yenilmişti. Japon güreşçi finale yükseldiği için repesaj maçlarına çıkan milli sporcu, Sırp rakibi Andrija Luka Maletin'i 3-1 ve Norveçli Anders Per Kure'yi 9-0 sayı tuşuyla yenmişti.