23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, bronz madalya elde etti.
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, bronz madalya elde etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, İsrailli Maksym Vysotskyi ile karşılaştı.
Rakibini 9-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya kazandı.
Ekrem Öztürk, ilk turda Moldovalı rakibi Artium Delenau'yu 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Çinli Heifeng Zhang'ı 8-3 yenerek çıktığı yarı finalde büyüklerde dünya üçüncüsü Japon Shota Ogowa'ya yenilmişti.