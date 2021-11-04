23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın Macaristan'da başlıyor

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte yarın başlayacak şampiyonada, 6 kadın ve 8 erkek judocu madalya mücadelesi verecek.

38 ülkeden 128 kadın ve 171 erkek judocunun kayıt yaptırdığı organizasyonda milli takımı şu sporcular temsil edecek:

Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo), Zeliha Cinci (52 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Minel Akdeniz (70 kilo), Kübranur Esir ve Hilal Öztürk (+78 kilo)

Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Umalt Demirel ve Bayram Kandemir (73 kilo), Muhammed Mustafa Koç (81 kilo), Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Furkan Güner (+100 kilo).

Milli judocuların müsabaka programı ise şöyle:

5 Kasım Cuma

Kadınlar: 52 kiloda Zeliha Cinci, 57 kiloda Hasret Bozkurt

Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Umalt Demirel ve Bayram Kandemir.

6 Kasım Cumartesi

Kadınlar: 70 kiloda Minel Akdeniz, +78 kiloda Kübranur Esir ve Hilal Öztürk

Erkekler, 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Furkan Güner.

7 Kasım Pazar

Karma takımlar

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