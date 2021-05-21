23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Cavit Acar, Kızılcahamam'da törenle karşılandı
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Cavit Acar, Kızılcahamam'da törenle karşılandı

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Cavit Acar, Kızılcahamam'da törenle karşılandı
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Spor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan milli sporcu Cavit Acar için memleketi Kızılcahamam'da karşılama töreni düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan milli sporcu Cavit Acar için memleketi Kızılcahamam'da karşılama töreni düzenlendi.

Belediye önünde düzenlenen törene AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, bazı belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Milletvekili Zeynep Yıldız, Cavit Acar'ın elde ettiği başarılarla ilçenin göğsünü kabarttığını söyledi.

Son dönemde çok sayıda genç sporcunun kazandıkları madalyalarla ülkenin adını dünyaya duyurduğunu, bunun spora yapılan altyapı yatırımlarının bir sonucu olduğunu ifade eden Yıldız, Cavit Acar'dan yeni madalyalar beklediklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar da güreşte yıldızlar dünya üçüncülüğü ve gençler Balkan şampiyonluğu gibi dereceleri bulunan Cavit Acar'ın Avrupa Şampiyonası'ndan da boş dönmediğini kaydetti.

Belediyenin güreş takımının altyapısından yetişen ve halen ASKİ Spor Kulübünde spor hayatına devam eden Cavit Acar'ı tebrik ettiğini belirten Acar, genç sporcuya hediye takdim etti.

Milli sporcu Cavit Acar ise kendisi için yapılan karşılamayla duygulandığını, yeni başarılar elde etmek için motivasyonunun yükseldiğini belirterek, Kızılcahamam Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Cavit Acar, Kızılcahamam'da törenle karşılandı - Haberler Spor
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