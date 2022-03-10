"23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası" başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporcular, 3 madalya kazandı.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlarda ilk madalyalar sahiplerini buldu.

68 kiloda Aslı Demir, finalde Moldovalı Irina Ringaci'ye kaybetti. Aslı, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Bronz madalya mücadelesi veren üç kadın milli güreşçiden ikisi minderden zaferle ayrıldı. 55 kiloda Zeynep Yetgil ve 76 kiloda Mehtap Gültekin, rakiplerini yenerek bronz madalya elde etti.

50 kiloda Zehra Demirhan ise bronz madalya karşılaşmasında Litvanyalı Gabija Dilyte karşısında 6-2 öndeyken son saniyelerde tuşla maçı kaybetti.