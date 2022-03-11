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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda elde ettiği 6 madalyayla takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda elde ettiği 6 madalyayla takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlarda müsabakalar tamamlandı. Toplam 10 sıkletin 6'sında Türk sporcular madalya almayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla takım halinde 20 ülke arasında 143 puanla 1. sırada tamamladı. Ülke sıralamasında Macaristan 2'nci, Polonya 3'üncü oldu.

Şampiyonada milli sporculardan 57 kiloda Elvira Kamaloğlu altın, 68 kiloda Aslı Demir gümüş, 53 kiloda Rahime Arı, 55 kiloda Zeynep Yetgil, 65 kiloda Yağmur Çakmak ve 76 kiloda Mehtap Gültekin bronz madalya kazandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Bulgaristan, Türkiye, Güreş, Türk, Spor, Haberler

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