Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Fatih Bozkurt gümüş, Abdurrahman Kalkan ise bronz madalya elde etti.

Filibe kentinde devam eden organizasyonda Fatih Bozkurt, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Dariusz Attila Vitek ile karşılaştı.

Rakibine 3-1 yenilen Fatih, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Abdurrahman Kalkan, grekoromen stil 77 kilo bronz madalya mücadelesinde Polonyalı Patryk Adam Bednarz ile karşı karşıya geldi.

Bednarz'ı 5-0 yenen Abdurrahman, bronz madalya kazandı.